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AUTHENTIC TEE 2023-24A/W
商品番号 Y52760835904
商品名

AUTHENTIC TEE 2023-24A/W
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 5,358 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023-24A/WCOLLECTIONサイズ…Lカラー···ホワイト着用回数1回ITEMNO.FCRB-232085レギュラーフィットのボディにロゴをあしらったブランドの定番的なプロダクト。今季はボディに軽さと吸水速乾性を備えるT/C天を使用し、Bristolロゴをフロントのセンターにレイアウト。全6色のバリエーションのうち、シーズナルカラーのパープルとイエローは秋冬のコーディネートのアクセントとしても有効です。MATERIAL:TECHCOTTONPLATINGSTITCHQUALITY:COTTON65%,POLYESTER35%中古品の為NCNRでお願い致します。値下げ不可。
http://narcologia.ru/goods/manufacture25541.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney199749.html
http://narcologia.ru/goods/procurement891933.html

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