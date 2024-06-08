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- THE NORTH FACE ノースフェイス メンズ ショートスリーブ 3着
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商品詳細
新品・未使用品となります。こちらは完売品の商品となります。メンズショートスリーブエアリーポケットティーS/SAiryPocketTeeサイズ：S色：ブラックアイテム説明ポリエステル100％の素材ながら、膨らみのあるコットンのような風合いを表現。吸汗速乾、防シワ、抗ピリングといった機能性も備えています。高収縮糸を使用しているため、伸び感があるのも魅力。コットンに比べて軽量かつドライタッチで、着心地の良い仕上がりです。シンプルなワンポケットTシャツは、暑い夏から秋口まで1枚で着られ、インナーとしても活用しやすい肉厚感。幅広いシーズンのさまざまなコーディネートに活躍します。UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）機能付き。ペットボトルを原料とするリサイクルポリエステルを使用した、環境問題に配慮した商品です。■Fabric：RecycledAiryPolyCloth（ポリエステル57％複合繊維（ポリエステル）43％）
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