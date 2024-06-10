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美品 サヴィルロー キルガー KIlgour 英国製シルクネクタイ
商品番号 Y68611944613
商品名

美品 サヴィルロー キルガー KIlgour 英国製シルクネクタイ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-サヴィルローテーラー、Kilgourの英国製シルクネクタイです。上質感があります。[状態]超美品です。[サイズ][備考]##phot02368
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