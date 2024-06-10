美品 サヴィルロー キルガー KIlgour 英国製シルクネクタイ

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-サヴィルローテーラー、Kilgourの英国製シルクネクタイです。上質感があります。[状態]超美品です。[サイズ][備考]##phot02368
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