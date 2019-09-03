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- MICHAEL MONROE マイケルモンロー ハノイロックス 幻 Tシャツ
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商品詳細
☆ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は10年から6年程以前バンドTシャツの収集にのめり込み気になる商品を見境なく色々な所から買い集めました着れないサイズは衣装用ボックスケースに保管しておりました中には貴重なTシャツもございます。自分に合わないサイズもS～L迄を一枚一枚確認して商品にあった御値段で出品致しております。☆マイケルモンローの日本ツアーTシャツです私にとってはカリスマ的ボーカリストハノイロックスのボーカリストドラマーのラズルのMtleyCreのビンスニールの運転する事故死から遺恨がありましたがつい近年その遺恨もなくなったとの報道がありました年月が解決してくれたのですね☆サイズM身丈64cm身幅47cm肩幅46cm袖丈17cm平置きにて採寸しております多少の誤差はご了承ください。☆傷や気になる点がある場合はその都度説明致しております。尚素人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。TシャツMICHAELMONROEマイケルモンローハノイロックスGunsN'RosesMötleyCrüeNirvanaAerosmithKISSJudasPriestDefLeppardLedZeppelinDeepPurpleQueenBLACKSABBATHOZZYOSBOURNEIRONMAIDENACDCミュジシャンミュージックティロックバンドTシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖
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