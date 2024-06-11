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- コムデギャルソン オムプリュス 11aw デカダンス期 ドッキングTシャツ
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商品詳細
-brandcommedesgarconshommeplus-colorblack-size表記無し肩幅:52cm袖丈:21cm着丈:99cm身幅:53cm-condition目立った傷や汚れは見受けられませんが、元々古着を加工した商品の為、特有の風合いがあります。
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