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コムデギャルソン オムプリュス 11aw デカダンス期 ドッキングTシャツ
商品番号 A85590757035
商品名

コムデギャルソン オムプリュス 11aw デカダンス期 ドッキングTシャツ
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-brandcommedesgarconshommeplus-colorblack-size表記無し肩幅:52cm袖丈:21cm着丈:99cm身幅:53cm-condition目立った傷や汚れは見受けられませんが、元々古着を加工した商品の為、特有の風合いがあります。
http://narcologia.ru/goods/ordering283179.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle16566.html
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