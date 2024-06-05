巨人 New Era 伝統の一戦 2023 キャップ 復刻 プロコレクション

今シーズンも合計6試合が行われる阪神タイガースと読売ジャイアンツによる共同プロジェクト「伝統の一戦～THECLASSICSERIES～」にて選手が着用する、1936年当時のデザインを復刻したニューエラ（NewEra）製の59Fifty（つばがまっすぐのバージョン）プロコレクションキャップです。サイズは71/4（57.7cm）、素材はポリエステルです。色は紺に赤のロゴ。全部で3種類の形が発売され再販もされましたが、すべての形・サイズで完売しました。復刻ユニフォーム讀賣プロ野球キャップ帽子プロコレオーセンオーセンティック



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