FREITAG 手帳ケース

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手帳サイズ···A6サイズ用外寸…縦18.5㎝×横29㎝カラー···ベージュ閲覧して頂き、ありがとう御座います。10年程前に衝動買いして、一切使用しないまま、出品しようと思いました。複数枚カードの収納ができ、ペン差しもあります。また、ファスナーがついてますので、小銭やパスポートなども収納できます。色は、イエローとベージュの組み合わせとなり、汚れように見えるのは、ビンテージ風を表した柄になります。是非とも、お買い求めください。よろしくお願い致します。