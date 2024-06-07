【即完売モデル】God Selection XXX Tシャツ

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GODSELECTIONXXXの即完売モデルである世界的モデル『カーラ・デルヴィーニュ』のTシャツです。目立った汚れはありませんが、古着ですので多少の使用感はあります。型崩れは特にありません。クローゼットに眠っておりましたので出品します。喫煙なし。ペットなし。〇商品情報ブランド:GODSELECTIONXXXカラー:ブラックサイズ:S〇サイズ詳細(単位:cm)袖丈:19.5着丈:68.0肩幅:44.0身幅:46.0素人採寸になります。多少の誤差はご容赦ください。※色・サイズについて商品写真は、お使いのＰＣ環境等により、実物と多少異なって見える場合があります。メーカーや商品モデルによっては、サイズ感や着心地が異なってくる場合もありますので、予めご了承ください。#GodSelection#XXX