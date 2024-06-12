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jack georges手帳・バイブルサイズ・ブラウン
商品番号 U30196862632
商品名

jack georges手帳・バイブルサイズ・ブラウン
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管品です。しっかりした作りです。リフィルは市販のバイブルサイズが使えます。カラー...ブラウン手帳サイズ...B6サイズ
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