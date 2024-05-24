クロコダイルの背中部分を使用した一枚革のラウンドジップ長財布です。ブラックの光沢仕上げで、クロコダイルの高級感がより引き立ちます。大型の引き手により、開閉がとても簡易にできます。使用に伴うダメージはありますが、目立った傷や汚れはなく、まだまだお使い頂けます。サイズ：約20×10×2.8cm仕様：札入れ×2、収納×2 カード用×8、小銭入れありできるだけ早い発送を心がけていますが、都合により数日遅れる場合もありますので、お急ぎの場合はコメントでご確認をお願いします。ユーズドのため、予めご了承の上ご検討をお願い致します。



クロコダイル長財布 光沢仕上げ ホーンバック ブラック 匿名配送 - 長財布



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