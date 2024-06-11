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HTC ナローベルト　32 状態良
商品番号 G27472298074
商品名

HTC ナローベルト　32 状態良
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTC(HollywoodTradingCompany)　TurquoiseNarrowStudsBelt(ターコイズナロースタッズベルト）細身のボディーにスタッズとターコイズが打ち込まれたベルトです。ベルトトップ部分が長くデザインされているのは、前にだらっと垂らしてHTCのベルトをアピールするためです。6年ほど前に栃木にある有名店で約6万で購入しましたが、使用頻度が少ない為出品しました。全長→レザー部分のみで107cmくらい穴までのサイズは写真で確認ください。エンドオンリーは割とお手頃価格ですがオールスタッズはやはり存在感が別格です。スタッズ欠損やターコイズ外れもありません。一般的な商品価値を飛び越えた無理なお値引き提案はご遠慮ください。素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/housekeeper176009.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement863199.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney965749.html
HTC ナローベルト　32 状態良
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