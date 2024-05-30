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リーバイス　メッシュベルト　アメカジ　ブラウン　茶　Levi's メンズ
商品番号 O43326554833
商品名

リーバイス　メッシュベルト　アメカジ　ブラウン　茶　Levi's メンズ
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンLevisリーバイスメッシュ編み込みベルト穴が自由でどこにでも刺せるサイズがフリーな便利ベルト！！ジーンズやチノパン、ミリタリーパンツ、ショートパンツ等のカジュアルボトムと相性抜群。メッシュデザインなのでスーツやビジネスシーンでも使える優れもの！定番デザインでオールシーズン使えます【色】ブラウン　茶　茶色【サイズ】ベルト幅：約35ミリ（一般的に35mmと言われる幅です。）ベルト長さ：約113センチバックルサイズ：縦5センチ×横5センチ【素材】牛革（カウレザー）リーバイス　リー　メッシュ　ベルト　メンズ　大きいサイズ　カジュアル　アメカジ　ユニクロ　ディーゼル
http://narcologia.ru/goods/stepchild432852.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce251155.html
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