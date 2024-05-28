【お値下げ】エッティンガー　長財布　ターコイズ



2021年06月11日 さわやかな ターコイズカラー



2020年11月27日 人気カラー『ターコイズブルー』のご紹介。



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エッティンガー 長財布 ターコイズ

【サイズ】9cm×17.5cm【素材】牛革(カーフレザー)【仕様】札入れ×1 コインポケット×1カードポケット×5 フラットポケット×3【カラー】ターコイズ【定価】58,300円（税込）エッティンガーの長財布の中で最小サイズです。横幅は1万円札がちょうど入る長さで小銭入れも付きます。大きすぎず小さすぎないサイズはコンパクトなバッグなどに収納した際も嵩張らず使いやすいサイズです。また、内張にはエッティンガーのロゴの入ったジャガード織の生地を使用しています。柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革大事に使用していたので、多少の使用感はありますが、まだまだキレイに使っていただけると思います。細部まで気にされる方はご遠慮ください。