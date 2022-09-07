ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
日本での取り扱いがない、バブアーのインターナショナルとイギリスのブランドYMCとのコラボキャップです。モーターサイクルをアイデンティティに展開するインターナショナルらしく、バイカー向けの耳付きのキャップです。裏地は耳の部分がコーデュロイで頭が起毛フリースになっておりかなり防寒性に優れています。表地はバブアーのWaxコットンですが、Waxは塗布していないので、ベタつかず使ってもらえます。ロンドンのインターナショナルの路面店でリリース日に購入しましたが、即日完売だったので、バブアー好きにはかなりいいアイテムだと思います。サイズはLで図周りは60〜61cm相当です。ほとんど使用してないので綺麗です。質問ありましたらご連絡ください。#バブアー#barbour#cap#hat#bike#neighborhood#chalenger#motorcycle#バイク
http://narcologia.ru/goods/stage234697.html
http://narcologia.ru/goods/competitive285781.html
http://narcologia.ru/goods/conception700757.html
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
http://narcologia.ru/goods/stage234697.html
http://narcologia.ru/goods/competitive285781.html
http://narcologia.ru/goods/conception700757.html
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ
BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ