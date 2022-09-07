BARBOUR INTERNATIONAL YMCコラボキャップ

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日本での取り扱いがない、バブアーのインターナショナルとイギリスのブランドYMCとのコラボキャップです。モーターサイクルをアイデンティティに展開するインターナショナルらしく、バイカー向けの耳付きのキャップです。裏地は耳の部分がコーデュロイで頭が起毛フリースになっておりかなり防寒性に優れています。表地はバブアーのWaxコットンですが、Waxは塗布していないので、ベタつかず使ってもらえます。ロンドンのインターナショナルの路面店でリリース日に購入しましたが、即日完売だったので、バブアー好きにはかなりいいアイテムだと思います。サイズはLで図周りは60〜61cm相当です。ほとんど使用してないので綺麗です。質問ありましたらご連絡ください。#バブアー#barbour#cap#hat#bike#neighborhood#chalenger#motorcycle#バイク