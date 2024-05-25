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HERMES　エルメス　ネクタイ\nネクタイ
商品番号 I70474643572
商品名

HERMES　エルメス　ネクタイ\nネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お品物に興味をもっていただき、ありがとうございます。ちょっと使用感がございますが、また使えると思います。使わなくなって、使っていただける方にお譲りしたいので、お気になる方にどうぞ!USED品の為、傷、汚れ、などの見落とし、説明不足などがある場合がございます。素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが少し違いがあることがありますがご理解ください。中古品となりますので完璧を求める方や神経質な方はご購入お控えくださいご理解いただける方のみご購入検討お願いいたします。カラー...ブルー
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