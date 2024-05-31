kenzo ウォレット　財布　boke flower nigo

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商品詳細
値下げ不可新品未使用品カラー···ブラックレザーウォレット「BOKEFLOWER」と「KENZOParis」ロゴのプリント紙幣用コンパートメントx1カードスロットx3コイン用ポケットx1コットン素材のライニングスナップボタン開閉式サイズ：85x95x25#kenzo#nigo
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