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VANS SK8-HI スケハイ ヴァンズ OLD SKOOL
商品番号 S56597547831
商品名

VANS SK8-HI スケハイ ヴァンズ OLD SKOOL
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☑サイズ28cm☑一度着用☑箱付き☑白紐は無くしたのでありません。↓他にも多数出品中↓#CONCRETE店#VANS#スニーカー#スケハイ商品発送は、段ボールもしくはプチプチと紙袋のどちらかで発送します。落札・発送のタイミングによって、らくらくメルカリ便へ変更する可能性があります。VN0A4U3CWT9メインカラー···ホワイト、ブラック、レッドスニーカー型···ハイカット(High)シーン···スケートボード(スケボー)
http://narcologia.ru/goods/traverse302626.html
http://narcologia.ru/goods/seamless568029.html
http://narcologia.ru/goods/navigate229730.html
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