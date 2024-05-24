VANS SK8-HI スケハイ ヴァンズ OLD SKOOL

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☑サイズ28cm☑一度着用☑箱付き☑白紐は無くしたのでありません。↓他にも多数出品中↓#CONCRETE店#VANS#スニーカー#スケハイ商品発送は、段ボールもしくはプチプチと紙袋のどちらかで発送します。落札・発送のタイミングによって、らくらくメルカリ便へ変更する可能性があります。VN0A4U3CWT9メインカラー···ホワイト、ブラック、レッドスニーカー型···ハイカット(High)シーン···スケートボード(スケボー)