VANS SK8-HI スケハイ ヴァンズ OLD SKOOL

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商品詳細
☑サイズ28cm☑一度着用☑箱付き☑白紐は無くしたのでありません。↓他にも多数出品中↓#CONCRETE店#VANS#スニーカー#スケハイ商品発送は、段ボールもしくはプチプチと紙袋のどちらかで発送します。落札・発送のタイミングによって、らくらくメルカリ便へ変更する可能性があります。VN0A4U3CWT9メインカラー···ホワイト、ブラック、レッドスニーカー型···ハイカット(High)シーン···スケートボード(スケボー)
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VANS/ヴァンズ USA SK8-HI スケートハイ ハイカットスニーカー
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VANS Sk8-Hi 38 Dx
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