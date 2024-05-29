NIKE AIR ランダム ストライプ キャップ ナイキ ランニング

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商品詳細
【特徴】秀逸デザインです。90sから00s頃のものだと思います。ランニングにもファッションにもどちらにも使えます！使用感、ゴムのよれ、後ろ側に極小の汚れがあります。洗濯済み。状態にご理解いただける方、中古に慣れている方のみご検討ください。【サイズ】フリー後ろのアジャスターで調節できます。コンパクトにしてネコポスで発送します。他の出品も是非ご覧ください！↓#ハピマンの部屋
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