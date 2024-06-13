激レア 【伊勢丹限定】 OFF-WHITE オフホワイト PATTERN 財布

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コメントくれたら少し値引きしますが、自分から大きな値下げはしません。【新品】¥70000【状態】極美品【サイズ】縦10cm横13cm【仕様】小銭入れ1お札入れ1カード入れ10傷や汚れのないほぼ新品同様の財布です。鑑定済みの中古ブランド買取ショップにて購入。箱などはありませんが素材や作りからして確実に本物です。中古でも出回らない激レアの限定品だったと思います。2013年頃の物として考えると状態も非常に良いです。一点モノです。他に出品者もいませんし恐らく今後も現れる可能性は低いと思いますので、気になった方はぜひこの機会にご検討ください。【発送】ご注文から1〜2日以内に発送致します。ーーーーY62tt