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ドルチェ\u0026ガッバーナ長財布
商品番号 I21235174925
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ長財布
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 8,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)カラー···ブラックドルガバ長財布です。実際使用したのは1年で、それ以降ほぼ使用していない為、一般の中古品よりも状態は綺麗だと思います。商品、箱、など全て購入したもの揃えて発送いたします。（画像8枚目）素人検品になりますので多少の誤差はご了承下さい。#長財布　#ドルチェアンドガッバーナ　#DG#DolceGabbana#ドルガバ　#黒サイフ#財布#ブラック
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