ドルチェ\u0026ガッバーナ長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)カラー···ブラックドルガバ長財布です。実際使用したのは1年で、それ以降ほぼ使用していない為、一般の中古品よりも状態は綺麗だと思います。商品、箱、など全て購入したもの揃えて発送いたします。（画像8枚目）素人検品になりますので多少の誤差はご了承下さい。#長財布 #ドルチェアンドガッバーナ #DG#DolceGabbana#ドルガバ #黒サイフ#財布#ブラック
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