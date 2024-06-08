BVLGARI ネクタイ セッテピエデ 総柄 シルク100% イタリア製

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BVLGARIのネクタイです。セッテピエデ総柄ネイビーシルク100%イタリア製クリーニング済み剣先幅（約）10㎝長さ （約）49.5㎝※若干の誤差はご了承下さい。中古品です。折れシワ等はご了承ください。ご理解いただける方お願いいたします。