dunhill カシミア100% マフラー　ストール

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商品詳細
★dunhillカシミア100%マフラー★メイドイン スコットランド長さ 約176センチ（フリンジ込み）幅 約37センチ1枚目の写真が実際の色に近いです。ブルー地にチェックカラー飽きのこないデザインです。カシミア100%ですのでとても肌触りが良いです。性別に関係なくお使い頂けます。自宅に保管されていました。タグこそありませんが畳まれた状態で保管されており、素人検品ですがとても綺麗な状態で使用感がありません。保管品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。···ブルー柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ柄・デザイン···チェックカラー···ブルー素材···ウールカラー···ブルー素材···カシミヤ
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