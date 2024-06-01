【高級ブランド：極美品】ネクタイ　イヴサンローラン　ストライプ　青　ネイビー

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ご覧いただき誠にありがとうございます。こちらのネクタイは厳選した『一点物』となっております。ビジネス用のスーツコーデでネクタイお探しの方、メンズ、レディース問わず、古着好き、おしゃれ好きの方までおすすめできるアイテムです。【ブランド】YVESSAINTLAURENTイヴサンローラン【カラー】ネイビー青 ブルー【素材】毛 75%シルク 25%【サイズ】大剣幅:約8.0cm全長:約138cm【状態】A【N】新品【S】新古・未使用品【A】数回使用程度の超美品【5】若干の使用感はあるが良好の美品【4】一般的な使用感のあるお品【3】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品【2】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品【1】ジャンク品シワを伸ばすためにアイロンにてメンテナンスしております。【ポイント】YVESSAINTLAURENT イヴサンローラン 太ストライプ マルチカラー ネイビーブランドネクタイを取り扱うネットショップからの購入です。【商品検索】#商品一覧_____all#商品一覧_____all_____ネクタイ#商品一覧_____all_____イヴサンローラン柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー