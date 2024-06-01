旧タグ オールド エルエルビーン キャップ コーデュロイ ロングビル カーキ

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90s旧タグのエルエルビーンのキャップです。カーキ色のコーデュロイで雰囲気あり。若干ですが、流行りのロングビル仕様になっています。小さなタグもついていて可愛いですね！/*商品詳細*/□メーカーエルエルビーンl.l.Bean□商品名キャップ帽子□特徴90sオールドややロングビル仕様□サイズフリー□色カーキグリーンカーキブラウン□状態目立った傷汚れなし/*出品ルール*/・在庫確認のため、事前にコメントいただけると幸いです。・先着順（コメントされた順）・梱包はビニール袋（新品）を使用・希望があれば、24時間以内に発送手続きも可能※ただし出張時などは対応できかねますので、その場合は事前に連絡します/*重要*/説明以外で不要なことは、かならず「購入前」にコメントをお願いします。商品落札後のキャンセルはお控えください。/*タグ*/#CHARLLY帽子Leeアメカジビンテージファッションリーバイスアウトドアノースフェイス登山キャンプ好きな方にもぜひ！