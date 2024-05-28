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希少 デッドストック NIKE 90s 00s キャップ 帽子 刺繍ロゴ
商品番号 F50778093471
商品名

希少 デッドストック NIKE 90s 00s キャップ 帽子 刺繍ロゴ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランド★NIKE★サイズ★L〜XL★状態★自宅で保管していただけで外では一度も被っていません。綺麗です。タグを見る限り2003年製です。サイズ感はNEWERAキャップの73/4(61.5cm)を持ってますが、ほぼ同じくらいに感じました。NIKEの古い物としては珍しい大きめサイズです。後ろに被るとNIKE刺繍ロゴが前に来てかっこいいです。ロゴが真ん中ではなく左寄りにあるデザインが珍しいです！ぜひ！状態の確認や、質問はコメントにてお気軽にお尋ねください。宜しくお願いします。
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