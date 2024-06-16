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美品✨高級ネクタイ✨ ポールスミス 花柄 総柄 シルク100% ネイビー系
商品番号 M51208025574
商品名

美品✨高級ネクタイ✨ ポールスミス 花柄 総柄 シルク100% ネイビー系
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆値下げ交渉OK。☆コメントなし即購入OK。☆まとめ買いは割引可。2点目から200円引き#Pooh8964のネクタイ#Pooh8964のその他商品【商品名】美品✨高級ネクタイ✨ポールスミス花柄総柄シルク100%ネイビー系【商品詳細】カラー：ネイビー系実寸サイズ（平置き）：大　剣/約9.5㎝小　剣/約4.0㎝素　材：シルク100%製造国：イギリス【商品状態】クリーニング済み。大剣先端と縁部分ににややスレあり。着用には問題ないレベルです。本体のみです。箱などは付属しません。【配送方法】ゆうゆうメルカリ便追跡番号あり送料込み【注意事項】検品はしておりますが、細かな汚れや糸のほつれなど見落としがある場合もございます。あらかじめご了承ください。商品の状態を考慮して、アイロンがけをする場合もしない場合もございます。できるだけシワが付かないよう努力しておりますが梱包、輸送時のやむを得ない折りシワなどはご容赦ください。ご不明点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください。#Pooh8964のネクタイ#Pooh8964のその他商品ラルフローレンダンヒルバーバリーフェラガモセリーヌカルバンクラインポールスミスアルマーニアクアスキュータムサンローランエルメスフェンディディオールグッチベルサーチロエベゼニアアルマーニブルガリシャネルレノマ
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