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アトリエ彩　闘神都市II 瑞原葉月　未開封
商品番号 B61053890194
商品名

アトリエ彩　闘神都市II 瑞原葉月　未開封
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALICESOFT闘神都市IIアトリエ彩1/6瑞原葉月　限定500個REDバージョン未開封品になります　ネットにて新品購入　開けることなくダンボールに入れて物置部屋にて保管してました　ここ3年ほどエアキャップに包んで棚に保管してありました　大きく目立つような傷みはありませんが　箱の白い部分がうっすら焼けているようにも見えます　中身確認できていません　古いものですので劣化している可能性があります胸のアーマーが脱着可能箱の高さ約３５cmからみて推定２８cmほどのサイズですアトリエさいクレイズアリスソフトみずはら　はづき
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