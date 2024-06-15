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- アトリエ彩 闘神都市II 瑞原葉月 未開封
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商品詳細
ALICESOFT闘神都市IIアトリエ彩1/6瑞原葉月 限定500個REDバージョン未開封品になります ネットにて新品購入 開けることなくダンボールに入れて物置部屋にて保管してました ここ3年ほどエアキャップに包んで棚に保管してありました 大きく目立つような傷みはありませんが 箱の白い部分がうっすら焼けているようにも見えます 中身確認できていません 古いものですので劣化している可能性があります胸のアーマーが脱着可能箱の高さ約３５cmからみて推定２８cmほどのサイズですアトリエさいクレイズアリスソフトみずはら はづき
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