高級本革　新品　NOMADOI 財布　レザー　メンズ　ブラウン　no12

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商品詳細
〜NOMADOIノマドイ〜肉厚な最高級レザーをふんだんに使い、丁寧に作られたmadeinjapanの逸品。一生物としてエイジングしていく様をお楽しみいただけます。あるだけ早いもの勝ちの特価品なので、お早めにどうぞ。定価：27500■サイズ：約W10×H9×D2.2cm重量125g■カラー：ブラウン チョコ■素材：牛革■仕様：ラウンドファスナー開閉ファスナー式小銭入れ×1カードポケット×4内側：フリーポケット×2・国内正規展示品※未使用品ですが、『展示品』となります。小傷、スレ、汚れがある場合があります。写真にてご判断くださいませ。◇特価のため値下げなし、早い者勝ちでお願い致します！購入者様都合でのキャンセルは受け付けてませんので、ご了承の上購入お願い致します。ブリーフケース、財布、バッグ、カードケース、スマホケース、キーケース、コインケースなど多数出品中クリスマスプレゼント誕生日父の日母の日マーガレットハウエルアイデア新品レディースメンズゲンテンgenten財布 バイカー バイカーウォレットライダースウォレット レザー 栃木レザー オイルレザー オイルドレザーヌメ革スロウ（SLOWコルボ（CORBO.）イルビゾンテ（ILBISONTE）グレンロイヤル革財布 ミニ財布 ハーフウォレット 二つ折り財布
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