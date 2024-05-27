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TOGA PULLA Leather shoulder wallet TZ32-AG930

財布を買い換えたので出品させて頂きます。傷がややありますのでこちらの値段で出品します。箱も値札もございます。箱必要ない方は仰ってください。素材 牛革内側にカードスロット、紙幣用コンパートメント、上には本体を開かないでも開けられるコインポケットのついた二つ折り財布。長さの調節のできる、取り外し可能なストラップ付きで、ショルダーウォレットとしても使える2way仕様です。MaisonMargielaメゾンマルジェラMaisonMartinMargielaSacaiCommedesgarçonsギャルソンTogaFacetasmChristiandadaAlyxYproject/unusedアンユーズド/kudosクードス/neonsignネオンサイン/y／project/jiedaジエダJOHNLAWRENCESULLIVANジョンローレンスサリバンAuralee(オーラリー)/UNUSED(アンユーズド)/URU(ウル)/NEONSIGN(ネオンサイン)/comoli(コモリ)/sunsea(サンシー)カラー···ブラック