新品 AmiParis クリームモザイクハートTシャツ 白+黑2枚 男女兼用

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新品AmiParisクリームモザイクハートTシャツ白+黑2枚男女兼用ご覧いただきありがとうございます!直接購入OK(#^.^#)amialexandremattiussi/アミ・アレクサンドル・マテュッシのプルオーバーです！フロントにハートエースロゴと首の後ろにAMIの小さな刺繍がありとてもオシャレ、可愛いです。★新品未使用★専用袋/タグ付きSサイズバスト：52cm。袖丈21.5cm。着丈69cm。肩幅48.5cm。Mサイズバスト：54cm。着丈:70cm。袖丈：21cm。肩幅：51cm。Lサイズバスト：56cm。着丈:72cm。袖丈：22cm。肩幅：52cm。XLサイズバスト：58cm。着丈:74cm。袖丈：23cm。肩幅：53cm。※その他S、M、Lサイズも提供可能、全てのサイズに在庫がありますサイズ、価格交渉などお気軽にお問い合わせ下さい。ご検討宜しくお願い致します。【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。】☆発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。☆並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。#amiparis#amialexandremattiussi#アミパリス#アミアレクサンドルマテュッシ