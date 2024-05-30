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良品 ポールスミス シティエンボス マルチストライプ ２つ折り財布 8116
商品番号 R59965268535
商品名

良品 ポールスミス シティエンボス マルチストライプ ２つ折り財布 8116
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

良品ポールスミスPaulSmithシティエンボスマルチストライプ２つ折り財布コンパクトウォレットネイビーメンズレディースユニセックスバッグ8116ご覧頂きましてありがとうございます【PaulSmith(ポールスミス)】パルメラートエンボスのスプリットレザーを使用した「シティエンボスマルチストライプ」表面のさざ波のような型押しは、木製のローラーを使って模様をつける英国の伝統的なレザーからインスピレーションを受けています内側には艶のある美しい肌目のレザーを用い、都会的でモダンなイメージに仕上げました内仕様の一部にマルチカラーのオリジナルストライプをあしらったポール・スミスらしいこだわりのディテールもポイント形崩れなく、全体的にキレイな状態です(^^)※ドイツ製の革専用クリームを馴染ませてから発送の方させて頂きます※お財布のみ●カラー:ネイビー札入れ×2,カードポケット×4,小銭入れ×2,フリーポケット×4●サイズ:約11.5×9.6cm※多少の誤差はご了承下さい●素材:牛革（エンボス加工が施さたザラザラした質感です)PORTERポーターやヴィヴィアンウエストウッド、ディーゼル好きな方にもおすすめ長財布、２つ折り財布、トートバッグやリュックサック、サコッシュ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグ、ブリーフケース、ウエストバッグ、ウエストポーチ、ボディーバッグ、名刺入れ、キーケース、Tシャツなども出品しておりますのでご覧ください商品に関しては、画像にて判断お願い致します。商品の状態はあくまで個人の主観で判断したものです。素人検品の為、サイズの誤差や見落としている場合がございますのでご了承ください。神経質の方はお控えください。20121900701143
http://narcologia.ru/goods/reinforcement782499.html
http://narcologia.ru/goods/capitation956508.html
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