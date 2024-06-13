■■ HTC ■■エイチティーシー 　ターコイズ　ベルト

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商品詳細
■■HTC■■HollywoodtradingCompanyエイチティーシーリングベルトターコイズバックル：ゴールド革：ダークブラウンスタッズ：ゴールド・ターコイズサイズ：刻印・32（81～88ほど対応できると思います） 全長：革のみ100cm・幅:約3.4cm先端のみのスタッズ・ターコイズで珍しいダブルリングタイプのベルトシンプルでカッコ良いです♬使用ありの中古となりますので革の汚れやシワ スタッズ・バックルのスレ・傷・汚れ・使用感などは多少ありますがまだまだ味が出てこれからカッコ良くなると思います＾＾＊使用ありの中古品にご理解のある方のみ ご購入お願いいたします。＊見落としのあるダメージもあるかもしれませんので 少しのダメージでも気になる方はご購入をお控えください。（当方ペット飼育はしておりません・タバコは吸いません）＊こちらの商品は値引き交渉なしとさせて頂きます。 値引き交渉はご遠慮くださいm(__)m
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