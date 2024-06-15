Saint Michael LOVE Tシャツ

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商品詳細
■商品情報ブランド）セントマイケルタイプ）22AW白LOVEWHITETシャツカラー）アイボリー素材）コットンサイズ）表記サイズ：M肩幅：54cm着丈：68cm身幅：62cm袖丈：22(若干の誤差はご了承下さい。)一度試着しました完全新品同様です。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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