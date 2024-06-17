【トータル数十万円✨】Dunhill 同シリーズ5個セット

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父が以前、福岡市中央区のダンヒルで購入した物です。細かい定価は把握しておりませんが、トータルで数十万円かかっているものです。財布（札入れ）、コインケース、カードケース、キーケース、クラッチバッグの5点セットです。まとめ売りで安く出品しております。金額次第でバラ売りも検討します。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革状態...クラッチバッグ、キーケースは使用感あり その他は目立った傷や汚れなし小銭入れ/札のみ/本革/革小物/アルフレッドダンヒル/alfreddunhill