CASIO カシオ エレクトーン 電子キーボード

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商品詳細
⚠プロフィール必読CASIOエレクトーンCTK-240電子キーボード50曲ソングバンク電池で動作確認済み☆·電池の蓋無し·アダプターやコンセント類無しあくむで中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。神経質な方は購入をお控えくださいませ。⚠電池は付きません。また、送料込みですので大幅なお値下げはお控えください。種類...電子ピアノ
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