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希少　レプタイルズハウス　パイソン革　ベルト
商品番号 A41518074622
商品名

希少　レプタイルズハウス　パイソン革　ベルト
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レプタイルズハウスのパイソン革オールブラックモデルのベルトです。イタリア製保管によりバックルに若干の擦り傷があります。定価49800円全長　100.5cm1番短いベルト穴からの長さ75.5cm　1番長いベルト穴からの長さ　85cm
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パイソンレザーベルト | ピエロハウス

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