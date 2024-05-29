【ISAMU KATAYAMA BACKLASH】 レザー長財布

ISAMUKATAYAMABACKLASHイサムカタヤマ バックラッシュイギリスの極上のブライドルレザー使用馬具にも使用されているしっかりとしたとても丈夫なレザーです✧︎長財布黒￥50000➕tax新品未開封品ですが多少の初期キズ、シワ等ありますので画像をご覧の上ご購入お願いしますm(__)mßź稲葉さん愛用カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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