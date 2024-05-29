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【ISAMU KATAYAMA BACKLASH】 レザー長財布
商品番号 S58119464318
商品名

【ISAMU KATAYAMA BACKLASH】 レザー長財布
ブランド名 バックラッシュ
特別価格 税込 15,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ISAMUKATAYAMABACKLASHイサムカタヤマ　バックラッシュイギリスの極上のブライドルレザー使用馬具にも使用されているしっかりとしたとても丈夫なレザーです✧︎長財布黒￥50000➕tax新品未開封品ですが多少の初期キズ、シワ等ありますので画像をご覧の上ご購入お願いしますm(__)mßź稲葉さん愛用カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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