美品】LOEWE 二つ折り財布 レザー アナグラム 型押し ロゴ ブラック ...

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●アイテムLOEWEロエベ二つ折り財布2つ折りコンパクトミニサイフウォレットWalletナッパレザーブランドロゴ型押しアナグラムシルバー金具ビンテージヴィンテージ黒ブラック●サイズ高さ:約10cm横幅:約11cmマチ:約3cm平置き実寸。●状態全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので問題なく使用していただけるかと思います！とても綺麗な状態です！状態の確認等何かございましたらコメント欄でいつでもお申し付けくださいm(__)m※あくまで中古品なのでご理解した上でご購入くださいm(__)m●アイテムについてロエベの二つ折り財布です！非常に上品なアイテムになってますコンパクトで非常に使いやすいです！大手リサイクルショップにて購入したものになります。商品は正規品になりますのでご安心ください！この機会にいかがでしょうか^^●カラーブラック●素材レザー●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手リサイクルショップにて購入したものになります。商品は正規品になりますのでご安心ください！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※値下げ交渉随時受け付けております^^*迷ってる方どうぞ遠慮なくコメントしていただけますと幸いです！