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ワイルドスワンズ　パーム　V2　フルグレインブライドルレザー　ロンドンカラー
商品番号 G95090963000
商品名

ワイルドスワンズ　パーム　V2　フルグレインブライドルレザー　ロンドンカラー
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 12,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PALM-V2は従来のPALMの機能はそのままに、細かい仕様を変更したリニューアルモデルとなります。コンパクトながら紙幣、コイン、カードの収納が可能であり、こちら一つでメイン財布としてお使い頂けます。天然皮革製品ですので、細かな状態は画像でご確認をお願いいたします。画像7枚目にコインのスレがあります。画像５枚目は一部エイジングの模様です。その他はコバ、キズ等痛み等なく綺麗な状態ですのでご確認ください。即購入大歓迎です。※定価以下での出品ですのでお値下げ交渉はご遠慮ください。箱なし。スリッカー有り。WILDSWANS(ワイルドスワンズ)定価¥49,500サイズ約H86×W100×D33mm【収納部】コインポケット1室(中仕切りあり)カード室1室札室1室【外装素材】イギリス牛革(フルグレインブライドル)内装素材イギリス牛革(フルグレインブライドル)金具ホック2点製造国日本
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