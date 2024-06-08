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- 80s トリコタグ 染み込み チャンピオン リンガーt 激レア
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商品詳細
20年程前にウエストハリウッドの古着屋さんで購入後大切に保管していました。ロサンゼルスエンゼルスの前の名前のカルフォルニアエンゼルスの時のリンガーtになります。肩幅38、身幅41、着丈62、袖丈17素人採寸になりますのでご参考になさってください。ホワイトボディーと濃紺の組み合わせで、染み込み、トリコタグで中々見ない商品だと思います。MLBが好きな方、ビンテージが好きな方、コレクションされている方などいかがですか？vintageヴィンテージ30s40s50s60s70sarmyアーミーnavyネイビースーベニアベトジャンスカジャンLEVISLevi'sリーバイス501XXbigeLEEWrangler1st2nd3rd両V嵌め込み後付けダブルフェイスCPOジャングルファティーグusmausafausnausnb15b15dmodバズリクソンズリアルマッコイズウェアハウスヒューストンbluebluehrmn11LDKヤエカyaecaコモリcomoliギャルソンコムデギャルソンCOMMEdesGARCONSマルジェラMaisonMargielaアンダーカバーUNDERCOVERA.P.Cアーペーセーヨウジヤマモトy-3YohjiYamamotoワイスリーマーガレットハウエルMARGARETHOWELLユナイテッドアローズUNITESARROWSENGINEEREDGARMENTSエンジニアードガーメンツHenderSchemeエンダースキーマParabootパラブーツN.HOOLYWOODエヌハリウッドエヌハリnonnativeノンネイティブWhiteMountaineeringホワイトマウンテニアリングハリウッドランチマーケットハリランHRMなどお好きな方にオススメです。
http://narcologia.ru/goods/traverse573426.html
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