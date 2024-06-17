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ラコステ　黒　BLACK 25.5センチ
商品番号 F82751230945
商品名

ラコステ　黒　BLACK 25.5センチ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夫が履いていたスニーカーです。色違いで白も買っており、白の方は履き潰し新しいのを購入したのでこちらのスニーカーは出品する事にしました。回数で言うと30回も履いてないと思います。中敷のロゴが擦れて剥がれています。洗濯はしておりませんのでご購入者様でお手入れお願い致します。中古品とご理解ある方のご購入お願い致します。質感の良いスムースレザーとスエードのコンビネーションアッパーに、ワイルドな印象のシャークソールをセット。シューレースホールに配されたDリングの存在感も映える、クラシックなトレイルランニングシューズを彷彿とさせる1足です。サイドパネルにあしらったV字の切り替えもポイント。メインカラー···ブラック特徴/機能/素材···レザー、スエード
http://narcologia.ru/goods/browse16491.html
http://narcologia.ru/goods/waveform337817.html
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