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CORINTHIAN PROstars ELITE マラドーナ
商品番号 Y40027049382
商品名

CORINTHIAN PROstars ELITE マラドーナ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルゼンチン1986モデル　マラドーナ　1500セット限定品発売当時購入後、未開封で暗所にて保管しておりましたので比較的綺麗な状態かと思いますが入手段階での箱の擦れ、しわ等ある場合がございます。その他素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。ご購入後の返品、返金はお受けできませんのでご了承下さい。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア
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