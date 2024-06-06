スクエアリング シルバー

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商品詳細
年始に地元のショップで購入しました。スクエアですが表面はゆがみ加工されており角度によって違った感じになります。裏にsilver刻印ありますが925とは書いておりません。店員さんがスクエア部分はプラチナ加工？してると言ってました。定価25000円でサイズは13号です。付属は袋のみになります。
http://narcologia.ru/goods/mythic163635.html
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