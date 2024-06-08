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商品詳細
自宅使用のみでほぼ使用しなく部屋に埋もれてました。使う機会ががないので興味ある方は是非税込定価88000円です参考にご覧くださいhttps://moridaira.co.jp/posts/lp-bongo-1964申しわけありませんが値下げ交渉の質問はご遠慮下さい。あくまでも中古品なので神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品は基本受け付けておりません。#クラベス#マラカス#ギロ#シェケレ#ドラム#サルサ#ラテン#ジャンベ#アフリカ#latin#salsa#サルサ#ラテン#claves#クラベス#cuba#timba#percussion#conga#bongo#timbales#Latin#latinjazz#キューバ#パーカッション#コンガ#ボンゴ#ティンバレス#ラテンジャズ#afrocuban#funk#salsa#drum#ドラム種類···ボンゴ
http://narcologia.ru/goods/contemplate470577.html
http://narcologia.ru/goods/browse477291.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric854745.html
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LP エルピー ボンゴ Original Bongos LP1964
LP オリジナル1964マホガニー ボンゴ LP1964
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LP社・創業50周年を記念し1964年当時に作られたオリジナル・ボンゴを ...
ラウンド LP Bongo オリジナルモデル 打楽器
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