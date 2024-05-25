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ジョンローレンスサリバン セットアップ スーツ ジャケット 44 Nハリウッド
商品番号 D16304155830
商品名

ジョンローレンスサリバン セットアップ スーツ ジャケット 44 Nハリウッド
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOHNLAWRENCESULLIVANのジップシングルジャケットとストレートスラックスのセットアップです。サイズ：ジャケット44、パンツ44、カラー：グレー素材：ウール付属品：タグ、ボタン、定価：145,200円購入後、数回着用しました。スラックスのみ裾上げ済み。全長約94cmです。トラブル防止の為、汚れ、傷、皺、縫製等、色合い、生地の特性等、細部に至るまで完璧な状態等をお求めの方や気にされる方はご遠慮下さい。上記説明文の記載内容、掲載の実物写真で了承の方、問題が無い方のみ確認の上、購入手続きをお願い致します。掲載写真以外で気になる箇所等があれば、その都度写真を撮影し掲載致しますので事前に問い合わせ下さい。説明文の記載内容に関しても気になる点や不足があれば、その都度追記を致しますので事前に問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/flight457428.html
http://narcologia.ru/goods/preference752038.html
http://narcologia.ru/goods/browse874091.html
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