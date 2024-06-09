歌い手　めいちゃん　缶バッジ

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夢街ナイトウォーク、幕明け、へなちょこフォレストの缶バッジです。絵柄確認のため1度袋から出しましたが、すぐに透明なOPPに入れ替えました。購入時に入っていた銀袋はありません。バラ売り○(1点350円)10点未満：封筒での発送10点以上：箱での発送※ご希望ありましたらご相談ください。複数購入の方はお値下げも相談可能です。他の過去ライブの缶バッジも出品しています。宜しくお願いいたします。