貴重な本革レザーキーケースパイソン蛇革ターコイズブルーコンチョカラナビ付き 合鍵

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本革レザーキーケースパイソン蛇革ターコイズブルーコンチョカラナビ付きオリジナルハンドメイドレザークラフト贅沢にパイソン蛇革を使ったキーケースです。革の裁断から縫い全て手作りハンドメイドの作品です。一点物限定品即購入OK⚫横：約8cm×縦：約12cm⚫鍵は6本付けられます。※画像の鍵、カードはサンプルです。ハンドメイド製作なのでどうしても制作工程上、小傷、シミ、汚れ、細かい糸のホツレなどがある場合がございます。気になる方、神経質な方は入札をお控え下さいませ！簡易包装、定形外郵便にて発送となります。※この他にもハンドメイドレザーグッズの一点物を色々と出品しておりますので宜しければご覧下さい。ウエスタン、インディアン、バイカーファッション、Funny、ファニー、KC´s等お好きな方是非！キーカバーキーケース合鍵スペアキープレゼントにも。#もりそんのキーカバーはコチラ#牛革#本革#蛇革#パイソン#ダイヤモンドパイソン#ニシキヘビ#ターコイズ#ターコイズブルー#レザーキーケース#キーケース#キーカバー#キーリング#合鍵#スペアキー#ディンプルキー#ハンドメイド#レザークラフト#一点物#ウエスタン#バイカー#カントリー#アメカジ#アメリカン#コンチョ#プレゼント#手縫い#手作り#アウトドア#キャンプ#メンズファッション#レディースファッション#ファッション#革小物#革細工#雑貨#ハンドメイドレザークラフト#キーホルダー#カラナビ#leathercraft#keycase#handmade#original種別...キーホルダーカラー...レッド