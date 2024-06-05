ブッチャープロダクツ　スポーツジャケット

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商品詳細
butcherproductsSPORTSTOGSドリズラージャケットです。20年春夏にリリースされたブラックのスポーツジャケットで非常に人気の高かったジャケットです。素材にもハリ感があり、かなり状態も良いですこれだけ状態が良いものは、中々ないと思いますサイズ40着丈64肩幅46胸囲58素材···コットン色 黒（チャコールに近い）
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