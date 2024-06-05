極美品✨Theoy セオリー L スーツ セットアップ ストレッチ ジャージ素材

ご覧頂きありがとうございます☺︎ご質問お値段交渉などお気軽にどうぞ！その他商品はこちら☞#だるま全商品その他セットアップ☞#だるまセットアップ※定価ジャケット約61,600円パンツ31,900円■状態■特に目立つ傷汚れは無くかなり綺麗な状態です☺︎■ブランド■Theoyセオリー■アイテム■スーツセットアップストレッチジャージ素材ストレッチ2B総裏ノータック現行タグ■色■グレー■素材■レーヨン67%ナイロン28%ポリウレタン5%裏地キュプラ100%■サイズ■ジャケット40パンツ32※Lサイズ■実寸㎝■着丈約74身幅約51肩幅約44袖丈約65総丈約98股下約74股上約28ウエスト約43ワタリ幅約28裾幅約18※裾約9.0㎝ウエスト約4㎝出せます。※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。全て平置きでの採寸です。他にもコムデギャルソンヨウジヤマモトイッセイミヤケバーバリーポールスミスヴィヴィアンウエストウッドヒステリックグラマーマーガレットハウエルMHLNIKEアディダスステューシーエイプグッドイナフノースフェイスポールスミスなどなどジャンル問わずアパレル商品多数出品しておりますのでよろしければご覧ください→#だるま★24881708



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