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ワニ革　長財布　キプロスグリーン
商品番号 L23421849517
商品名

ワニ革　長財布　キプロスグリーン
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古　約半年間使用ワニ革の長財布　L字ファスナー小銭入れ　オープンタイプ背面にファスナー付ポケット有サイズ　約横19cm縦9cmマチ2cm札入2　カードポケット12　小銭入れ1背面ファスナー付ポケット1よろしくお願いいたします。
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