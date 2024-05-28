ワニ革　長財布　キプロスグリーン

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商品詳細
中古 約半年間使用ワニ革の長財布 L字ファスナー小銭入れ オープンタイプ背面にファスナー付ポケット有サイズ 約横19cm縦9cmマチ2cm札入2 カードポケット12 小銭入れ1背面ファスナー付ポケット1よろしくお願いいたします。
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